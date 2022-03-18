Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Глава российской делегации Владимир Мединский назвал темы, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции.

"Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции", – приводит слова Мединского РИА Новости.

При этом, по его словам, в этих пунктах есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности Украины в случае отказа от вступления в Альянс. Кроме того, Мединский неоднозначно оценил продвижение переговорных позиций по теме денафикации и демилитаризации страны.

"Что касается демилитаризации, я бы сказал, что 50 на 50. Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать – ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон, но в этой части мы где-то на полпути", – отметил Мединский.

До этого глава делегации РФ на переговорах с Украиной сообщил, что украинская сторона предлагает создать австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства. Он также уточнял, что тема денацификации Украины остается в повестке переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на переговорах российской и украинской делегаций фигурирует вопрос снятия западных санкций в отношении Москвы. По его словам, это может стать одним из пунктов возможного соглашения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

