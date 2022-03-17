В Кремле рассказали о ходе российско-украинских переговоров

Фото: depositphotos/JaneUK

Россия прикладывает существенные усилия к переговорному процессу с украинской стороной, однако Киев не демонстрирует достаточных усилий к достижению консенсуса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Газете.ру".

По его словам, сторонам пока не удалось достичь соглашения, поэтому работа продолжается.

"Когда будет прогресс, мы сообщим", – заявил Песков.

По словам представителя Кремля, условия и цели России предельно ясны, а российская делегация готова вести переговоры с украинской стороной круглосуточно.

"К сожалению, аналогичного рвения с украинской стороны мы не видим", – отметил Песков.

Он уточнил, что 17 марта переговоры между Киевом и Москвой продолжатся. Песков добавил, что достижение договоренностей может быстро положить конец текущим событиям на Украине.

14 марта состоялся четвертый раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Он прошел в формате видеосвязи. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что Россия стремится сделать все возможное для выполнения поставленных Владимиром Путиным задач.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.