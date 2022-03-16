Тема денацификации не исключена из переговоров с Украиной – Мединский

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тема денацификации остается в повестке переговоров России и Украины. Об этом заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.

"Тема денацификации и ужесточения наказания, правоприменения, в первую очередь наказаний за героизацию нацизма, неонацизма, экстремизма на их основе по-прежнему является важным пунктом в повестке дня переговоров", – цитирует его ТАСС.

При этом Киев предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию, подчеркнул Мединский.

Ранее российский дипломат заявил, что Россия намерена достичь с Украиной договоренности на поколения. Он отметил, что основа для этого создается в ходе нынешних переговоров.

До этого член украинской делегации Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной. По словам президента Украины Владимира Зеленского, позиции Москвы и Киева на данный момент звучат реалистичнее.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.