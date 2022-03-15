В офисе Зеленского назвали возможную дату заключения соглашения с РФ

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Соглашение между российской и украинской сторонами может быть подписано в течение одной-двух недель, в крайнем случае – в мае. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью для YouTube-канала "Фейгин Live".
"Могу сказать так: я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а, может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. <...> Или в ближайшее время договоримся – неделя, две, или тогда уже до конца мая после еще одного раунда", – отметил Арестович.
До этого глава комитета ГД по международным делам, член делегации России на российско-украинских переговорах Леонид Слуцкий отмечал, что прогресс в диалоге столиц может перерасти в единую позицию сторон. При этом страны могут подписать совместные документы.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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