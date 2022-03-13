Прогресс в переговорах Москва и Киев может перерасти в единую позицию – Слуцкий

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Прогресс в диалоге Москвы и Киева может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов. Такое мнение телеканалу RT высказал глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ на российско-украинских переговорах Леонид Слуцкий.

"По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания", – заявил политик.

7 марта в Белоруссии состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что ожидания Москвы от встречи не оправдались.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никогда не исключали возможности проведения встречи Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако необходимо четкое понимание предмета обсуждения и его результатов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.