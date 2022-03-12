Россию на видеопереговорах с Украиной представлял Мединский – Песков

Фото: ТАСС/ Посольство РФ в Белоруссии

РФ на видеопереговорах c представителями Украины возглавлял помощник российского лидера Владимир Мединский, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков РИА Новости.

"Да. Мединский продолжает возглавлять переговорный процесс", – сказал Песков, отвечая на вопрос о представителе РФ на переговорах с украинской стороной.

7 марта в Белоруссии состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что ожидания Москвы от встречи не оправдались.

Как уточняли ранее в МИД РФ, переговоры с Украиной нацелены на прекращение кровопролития. Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточняла, что в ходе диалога сторон был достигнут некоторый прогресс.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.