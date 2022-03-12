Путин провел телефонный разговор с Макроном и Шольцем по поводу ситуации на Украине

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Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом по итогам переговоров сообщается на сайте Кремля.

"В связи с поднятыми собеседниками вопросами относительно гуманитарной ситуации в районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса Владимир Путин информировал о реальном положении дел", – говорится в сообщении.

Российский лидер, в частности, сообщил политикам о многочисленных фактах грубейшего нарушения силовиками Украины норм международного гуманитарного права.

Путин информировал Макрона и Шольца о внесудебных расправах над несогласными, о взятии в заложники и использовании мирного населения в качестве живого щита, а также о размещении тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле медучреждений, учебных заведений и детсадов.

"Одновременно националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации", – заявил глава РФ.

Президент России призвал французского лидера и канцлера ФРГ повлиять на власти Киева с тем, чтобы такие преступления были остановлены.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

