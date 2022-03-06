Путин и премьер-министр Израиля повторно обсудили ситуацию на Украине

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Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет повторно обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам телефонного разговора политиков.

"Был продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации в связи с проводимой Россией специальной военной операцией по защите Донбасса, в том числе с учетом самых последних контактов Нафтали Беннета с руководителями ряда государств", – отмечается в сообщении.

В пресс-службе Кремля уточнили, что Путин и Беннет "условились оставаться на связи".

Ранее российский лидер провел телефонный разговор по поводу ситуации на Украине с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Российский президент информировал Макрона об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской атомной электростанции с задействованием диверсионной группы.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.