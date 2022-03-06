Путин и Макрон провели телефонный разговор по поводу ситуации на Украине

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Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор по поводу ситуации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский президент информировал Макрона об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской атомной электростанции с задействованием диверсионной группы.

"Попытки переложить на российских военных ответственность за этот инцидент являются элементом циничной пропагандистской кампании", – говорится в сообщении пресс-службы.

По словам российского лидера, военные РФ совместно с украинским подразделением охраны и персоналом продолжают обеспечивать работу станции, в настоящее время радиоактивный фон остается в норме, кроме того, все эти факты были официально подтверждены МАГАТЭ. Физическая и ядерная безопасность АЭС защищена надежно.

ВС РФ, как отметил президент, также контролируют Чернобыльскую атомную электростанцию. Контроль осуществляется для того, чтобы избежать организации украинскими неонацистами или террористами провокаций, которые могли бы повлечь за собой катастрофические последствия.

В ходе разговора политиков также поднимался вопрос проблематики эвакуации мирных жителей из районов, где идут военные действия. Путин подчеркнул, что украинская столица все также не выполняет достигнутые договоренности по острому гуманитарному вопросу.

Так, несмотря на объявленный 5 марта РФ режим тишины для выхода мирных граждан и иностранцев из Мариуполя и Волновахи, националисты не допустили эвакуацию из этих городов, а перерыв в боевых действиях опять использовали исключительно для наращивания сил и средств на своих позициях.

"Президенту Франции вновь было предложено активно поработать с киевскими властями с целью соблюдения ими норм международного гуманитарного права", – отмечается в сообщении.

В разговоре с французским коллегой глава РФ также информировал его о состоянии дел на переговорах российской делегации с Украиной. По слова Путина, российская сторона выразила готовность продолжить диалог при безусловном выполнении известных российских требований.

"Главное, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее российски лидер назвал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану условия приостановки спецоперации по защите Донбасса. По его словам, приостановка спецоперации возможна "только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России". Президент России подчеркнул, что Москва готова к переговорам, но осуждает попытки затянуть процесс с целью передислокации войск.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.