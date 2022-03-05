Президент РФ и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине

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Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Уточняется, что переговоры состоялись по взаимной договоренности сторон. Для этого глава израильского кабмина прибыл в Москву с кратким рабочим визитом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин и Беннет обсудили ситуацию на Украине.

Накануне российский лидер обсудил ситуацию на Украине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В ходе разговора он озвучил российские подходы по вопросу спецоперации РФ по защите ДНР и ЛНР. Он также описал цели и задачи операции.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

