Путин и Алиев обсудили специальную операцию РФ на Украине

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Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Обсуждено <...> развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.