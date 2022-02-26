Киев отказался от переговоров, план военной операции РФ возобновлен – Песков

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Украинская сторона отказалась от переговоров с Москвой, российские военные возобновили осуществление плана военной спецоперации по демилитаризации Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции", – сказал представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк уточнил, что Киев готов вступить в переговоры с Москвой по поводу нейтрального статуса Украины. При этом он подчеркнул, что в таком случае его страна должна получить от России гарантии безопасности.

Песков заявил, что в Кремле расценили подобное заявление украинской администрации как движение в положительном направлении. По словам Пескова, Россия готова отправить свою делегацию на переговоры с властями Украины в Минск.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.