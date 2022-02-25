Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

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Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Об этом он заявил в своем видеообращении, которое опубликовал в Facebook офис главы государства.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои, давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", – сказал украинский лидер.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев готов вступить в переговоры с Москвой по поводу нейтрального статуса Украины. При этом он подчеркнул, что в таком случае его страна должна получить от России гарантии безопасности.

В Кремле расценивают заявление администрации президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева обсуждать нейтральный статус его страны как движение в положительном направлении.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока не может сказать, будут ли по этому поводу какие-то контакты между главами двух государств.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

