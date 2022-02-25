РФ будет принимать ответные меры на санкции Запада – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия будет принимать ответные меры на санкции США и Евросоюза, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, при выборе шагов РФ будет исходить исключительно из собственных интересов.

Представитель Кремля отметил, что будет действовать закон взаимности, а симметричность или асимметричность шагов Москвы будет зависеть от итогов анализа.

"Еще все эти рестрикции предстоит проанализировать. И, конечно, в ходе этого анализа главная цель будет – наши собственные интересы. То есть мы будем действовать исключительно исходя из наших собственных интересов", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия подготовила ответный пакет санкций против западных стран.

Лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

После этого ряд стран ввели санкции против РФ. В частности, премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил об усилении санкций против России. Так, замораживаются капиталы и активы финансовых организаций, вводится запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, Япония запрещает выдачу виз частным лицам и организациям.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания накладывает санкции на работу "Аэрофлота". Из санкционного списка следует, что активы перевозчика в Британии подлежат заморозке.

Одновременно новые санкции США затронут Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, банк "Открытие" и Новикомбанк. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек".