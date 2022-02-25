Россия подготовила ответный пакет санкций в отношении Запада – Матвиенко

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Россия подготовила ответный пакет санкций против западных стран, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Они не будут зеркально отражать санкции против России, но мы хорошо знаем слабые места Запада. Мы также подготовили целый пакет, целую серию санкций, возможных для того, чтобы применить их в отношении тех государств, которые объявили санкции России", – цитирует ее РИА Новости.
Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
После этого ряд стран ввели санкции против РФ. В частности, премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил об усилении санкций против России. В дополнение к объявленным 23 февраля ограничениям Япония усиливает их по некоторым направлениям. Замораживаются капиталы и активы финансовых организаций, вводится запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, Япония запрещает выдачу виз частным лицам и организациям.
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания накладывает санкции на работу "Аэрофлота". Из санкционного списка следует, что активы перевозчика в Британии подлежат заморозке.
Одновременно новые санкции США затронут Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, банк "Открытие" и Новикомбанк. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек".
Политолог прокомментировал введение санкций против РФ
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