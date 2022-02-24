Великобритания ввела санкции против пяти граждан РФ

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Британские власти ввели персональные санкции против пяти россиян из-за спецоперации России на Украине. Об этом говорится в обновленном санкционном списке правительства Соединенного Королевства.

Ограничительные меры введены в отношении заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова, сына директора ФСБ России Александра Бортникова, председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, члена правления "Сибура" Кирилла Шамалова, генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря и председателя правления Новикомбанка (опорного банка госкорпорации "Ростех") Елены Георгиевой.

Им запрещается въезд в страну, а также в отношении банковских счетов указанных лиц введена заморозка.

Кроме того, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания накладывает санкции на работу "Аэрофлота". Из санкционного списка следует, что активы перевозчика в Великобритании подлежат заморозке.

Он подчеркнул, что страна также ограничит размер вкладов россиян в британских банках. По словам премьера-министра, Великобритания объявляет и запрет на экспорт высокотехнологичной продукции из России.

До этого сообщалось, что президент Швейцарии, Федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис заявил о введении санкций против трех российских банков и 361 депутата Госдумы. Также о введении ограничений объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что санкции затронут членов парламента РФ, проголосовавших за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.

В свою очередь, президент США Джо Байден сообщил, что США вводят санкции против российских элит, суверенного государственного долга и двух банков.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

К утру четверга российским военным удалось подавить средства противовоздушной обороны ВСУ, украинская погранслужба при этом не оказывала сопротивления подразделениям РФ.

