Великобритания ввела санкции против пяти граждан РФ

Фото: depositphotos/Fredex
Британские власти ввели персональные санкции против пяти россиян из-за спецоперации России на Украине. Об этом говорится в обновленном санкционном списке правительства Соединенного Королевства.
Ограничительные меры введены в отношении заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова, сына директора ФСБ России Александра Бортникова, председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, члена правления "Сибура" Кирилла Шамалова, генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря и председателя правления Новикомбанка (опорного банка госкорпорации "Ростех") Елены Георгиевой.
Им запрещается въезд в страну, а также в отношении банковских счетов указанных лиц введена заморозка.
Кроме того, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания накладывает санкции на работу "Аэрофлота". Из санкционного списка следует, что активы перевозчика в Великобритании подлежат заморозке.
Он подчеркнул, что страна также ограничит размер вкладов россиян в британских банках. По словам премьера-министра, Великобритания объявляет и запрет на экспорт высокотехнологичной продукции из России.
До этого сообщалось, что президент Швейцарии, Федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис заявил о введении санкций против трех российских банков и 361 депутата Госдумы. Также о введении ограничений объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что санкции затронут членов парламента РФ, проголосовавших за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.
В свою очередь, президент США Джо Байден сообщил, что США вводят санкции против российских элит, суверенного государственного долга и двух банков.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
К утру четверга российским военным удалось подавить средства противовоздушной обороны ВСУ, украинская погранслужба при этом не оказывала сопротивления подразделениям РФ.
Политолог прокомментировал специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: