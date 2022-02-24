В МИД РФ пообещали ответить на санкции Запада

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Россия ответит на санкции Запада, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы будем на этого реагировать так, как мы реагировали и до этого. Мы будем отвечать: зеркально, симметрично, асимметрично, как того потребует ситуация. Мы будем исходить из собственных интересов", – сказала дипломат.

Она также назвала враньем утверждения Запада о том, что Москва якобы отказалась садиться за стол переговоров и ведет себя агрессивно.

"Сейчас рассказы о том, что Россия ведет себя агрессивно и не садится за стол переговоров, – это вранье абсолютное, Россия действует последовательно. Те, кто считает, что война, как они это называют, началась сегодня, безбожно врут. Война идет уже восемь лет, и восемь лет Россия предпринимала все возможные усилия – политические, дипломатические – для того чтобы ее остановить и тем более не дать ей возможность перерасти в нечто более глобальное", – сказала Захарова.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств и подписал соответствующие указы.

Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. По словам российский властей, операция направлена против режима, а не против украинского народа.

