СБУ готовит провокации с имитацией жертв среди мирных граждан – Минобороны РФ

Фото: ТАСС/Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины

Служба безопасности Украины готовит провокации с имитацией массовых жертв среди мирного населения страны. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам "Белых касок", – цитирует его ТАСС.

Конашенков уточнил, что соответствующие видеоролики распространяются в лояльных Киеву соцсетях и телеграм-каналах. По его словам, целью таких публикаций является запугивание граждан, обвинение России в неизбирательности военных ударов.

24 февраля Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе, подчеркнув, что в планы российских властей не входит оккупация территорий Украины.

Позднее российские военные подавили средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Военные погранслужбы Украины при проведении операции не оказывали сопротивления подразделениям РФ.

В Минобороны при этом подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает: российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по стране.