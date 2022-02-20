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регионы

20 февраля, 22:14

Режим ЧС ввели в Курской области из-за прибытия беженцев из Донбасса

регионы

Фото: МЧС РФ

Режим ЧС регионального масштаба ввели в Курской области на фоне прибытия эвакуированных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В настоящее время из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов РФ – Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера", – говорится в сообщении.

Как отметил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, в настоящее время порядка 60% людей в пунктах временного размещения – дети. Для работы с беженцами привлечены психологи, их помощью воспользовались уже больше 650 раз.

Уточняется, что всех прибывающих тестируют на COVID-19. При необходимости для них будет проведена вакцинация от коронавируса.

18 февраля стало известно об эвакуации жителей Донбасса на фоне участившихся обстрелов в регионе. Как отмечали главы ДНР и ЛНР, украинские силовики якобы намерены в ближайшее время вторгнуться на территории самопровозглашенных республик.

В Ростовской области в связи с размещением беженцев был введен режим чрезвычайной ситуации. Для беженцев оборудованы пункты временного размещения со всеми необходимыми удобствами. Позже в Воронежской области по той же причине ввели режим повышенной готовности.

Режим ЧС в ряде регионов РФ способствует помощи беженцам из ДНР и ЛНР

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