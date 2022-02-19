В Ростовской области ввели режим ЧС

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В Ростовской области из-за роста числа беженцев из Донбасса ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Василий Голубев на оперативном совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном.

"Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля", – приводит слова Голубева ТАСС.

Чуприян данное решение поддержал.

Также Голубев рассказал, что в пунктах временного размещения на утро субботы находятся 1692 человека, из них 737 детей.

По его словам, в Ростовской области подготовлено 143 пункта временного размещения для беженцев, этот процесс продолжается. В местах размещения для жителей ДНР и ЛНР организовано питание и медицинская помощь.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что местные власти организовали массовый централизованный выезд населения Донбасса в Россию. По его словам, в ближайшее время украинский лидер Владимир Зеленский вторгнется на территорию самопровозглашенных республик. С аналогичным заявлением позднее выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.

