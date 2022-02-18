Путин поручил выделить по 10 тыс руб каждому беженцу из Донбасса

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Владимир Путин поручил организовать выплату каждому прибывшему в Ростовскую область беженцу из Донбасса. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

"Кроме того, В. Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в размере 10 тысяч рублей каждому прибывающему из Донбасса в Ростовскую область", – говорится в сообщении.

В кабмине уже доложили, что средства будут выделены из резервного фонда.

С просьбой оказать Ростовской области экстренную помощь по линии федерального центра в связи с большим наплывом беженцев обратился к главе РФ губернатор региона.

Путин провел телефонный разговор с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему оперативно прибыть в регион для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, в частности медпомощи.

Ранее власти Донецкой Народной Республики организовали массовый централизованный выезд населения в РФ с 18 февраля. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отмечал, что в ближайшее время украинский лидер Владимир Зеленский вторгнется на территорию Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, жизни и здоровью граждан будет угрожать опасность в случае обстрелов населенных пунктов с украинской стороны.

С таким же заявлением позднее выступил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

