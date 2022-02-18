ВС Украины 29 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Фото: ТАСС /Александр Река

Вооруженные силы Украины почти 30 раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Офицер представительства ЛНР в СЦКК уточнил, что обстрел велся артиллерийскими орудиями калибра 122 миллиметра, крупнокалиберными минометами и противотанковыми управляемыми ракетами.

В результате случившегося повреждения получили четыре многоквартирных дома в селе Николаевка и помещение маслоцеха.

Ранее стало известно о четырех обстрелах территории ЛНР со стороны ВСУ. Обстрелы велись в направлении населенных пунктов Молодежное, Золотое-5, Славяносербск и Сокольники.

Позднее ополченцы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики открыли ответный огонь по позициям украинских военных после обстрела с их стороны. В настоящее время власти ДНР уточняют информацию о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры.

До этого в ЛНР заявили, что украинские военные открыли огонь из минометов и гранатометов по четырем населенным пунктам. В частности, с 05:30 под обстрелом оказались населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое.

