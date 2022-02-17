В ЛНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения

09:53
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
В Донбассе за минувшие сутки обострилась ситуация на линии соприкосновения, заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.
"Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта", – приводит слова Лещенко РИА Новости.
Он также призвал международных наблюдателей зафиксировать обстрелы, которые осуществляют украинские силовики.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские военные открыли огонь из минометов и гранатометов по четырем населенным пунктам. В частности, с 05:30 под обстрелом оказались населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое.
До этого в республике сообщили, что военнослужащие Украины разместили свыше 20 танков у поселка Подлесного возле линии соприкосновения в Донбассе. Там отметили, что данные действия являются нарушением третьего пункта дополнительных мер по деэскалации.
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