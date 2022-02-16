В Кремле не считают выдачу паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР нарушением Минских соглашений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Практика выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР не нарушает Минские соглашения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, граждане этих самопровозглашенных республик испытывают социальные проблемы из-за того, что их отвергла Родина в плане передвижения, предоставления финансовых и других услуг.

"Поэтому Россия из гуманитарных соображений придерживается этой практики выдачи паспортов. Россия выдает паспорта не только гражданам этих самопровозглашенных республик, но и гражданам самых различных стран мира, эта практика достаточно распространенная", – отметил Песков.

Он также рассказал, что Владимир Путин получил обращение Госдумы по вопросу признания ЛНР и ДНР. Президент России, отметил Песков, принял к сведению данный документ.

"Действительно, это обращение является очень ярким показателем настроя и наших депутатов, и превалирующей точки зрения нашей страны, но президент акцентировал, что главное – это урегулировать, помочь в урегулировании ситуации на юге-востоке, а сделать это можно, всячески способствуя имплементации минского комплекса мер", – цитирует официального представителя Кремля RT.

Песков также подчеркнул, что в Кремле согласны, что признание республик не соответствует Минским соглашениям.

Информация о том, что депутаты Государственной думы поддержали большинством голосов обращение к Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик, появилась ранее.

Проект обращения Госдумы к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" был внесен на рассмотрение палаты 19 января. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ. По мнению парламентариев, признание республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу международного признания этих стран.

Признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз, а также для укрепления стабильности в регионе, считают представители КПРФ.

