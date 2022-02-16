В Кремле не считают выдачу паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР нарушением Минских соглашений

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Практика выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР не нарушает Минские соглашения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, граждане этих самопровозглашенных республик испытывают социальные проблемы из-за того, что их отвергла Родина в плане передвижения, предоставления финансовых и других услуг.
"Поэтому Россия из гуманитарных соображений придерживается этой практики выдачи паспортов. Россия выдает паспорта не только гражданам этих самопровозглашенных республик, но и гражданам самых различных стран мира, эта практика достаточно распространенная", – отметил Песков.
Он также рассказал, что Владимир Путин получил обращение Госдумы по вопросу признания ЛНР и ДНР. Президент России, отметил Песков, принял к сведению данный документ.
"Действительно, это обращение является очень ярким показателем настроя и наших депутатов, и превалирующей точки зрения нашей страны, но президент акцентировал, что главное – это урегулировать, помочь в урегулировании ситуации на юге-востоке, а сделать это можно, всячески способствуя имплементации минского комплекса мер", – цитирует официального представителя Кремля RT.
Песков также подчеркнул, что в Кремле согласны, что признание республик не соответствует Минским соглашениям.
Информация о том, что депутаты Государственной думы поддержали большинством голосов обращение к Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик, появилась ранее.
Проект обращения Госдумы к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" был внесен на рассмотрение палаты 19 января. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ. По мнению парламентариев, признание республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу международного признания этих стран.
Признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз, а также для укрепления стабильности в регионе, считают представители КПРФ.
Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: