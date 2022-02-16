Россия ответит соразмерно в случае вторжения Украины в ДНР и ЛНР – Матвиенко

Фото: ТАСС /Егор Алеев
Ответ России в случае вторжения Украины в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики будет соразмерным. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "Парламентской газете".
Политик напомнила, что в ДНР и ЛНР проживают тысячи российских граждан. Она пообещала, что РФ не бросит их на территории самопровозглашенных республик.
"Сделаем все необходимое, чтобы защитить. Естественно, наш ответ будет соразмерен масштабам агрессии, возникшей военно-политической обстановки", – подтвердила Матвиенко.
Спикер Совета Федерации указала, что в случае нападения на ДНР и ЛНР Россия готова применить меры военного характера.
В то же время Матвиенко отметила, что власти РФ и граждане страны не хотят доводить ситуацию до военного столкновения.
"Для старшего поколения, выросшего в советское время, для меня лично, сама мысль о войне с украинским народом просто кощунственна. Для руководства страны, поверьте, тоже", – сказала политик.
Спикер Совфеда обратила внимание, что у Запада нет объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях. В частности, у США и НАТО отсутствует доказательная база по данной теме.
"Одни только сплошные измышления", – подчеркнула Матвиенко.
Она добавила, что Владимир Путин уже высказал позицию, согласно которой Москва сделает все для избежания войны с Украиной.
"Я верю, что любую проблему можно урегулировать мирно, дипломатическими средствами, политическим путем", – подытожила Матвиенко.
Ранее депутаты Государственной думы поддержали большинством голосов обращение к Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.
Проект обращения Госдумы к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" был внесен на рассмотрение палаты 19 января. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ. По мнению парламентариев, признание республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу международного признания этих стран.
Обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР направят незамедлительно
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: