Россия ответит соразмерно в случае вторжения Украины в ДНР и ЛНР – Матвиенко

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Ответ России в случае вторжения Украины в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики будет соразмерным. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "Парламентской газете".

Политик напомнила, что в ДНР и ЛНР проживают тысячи российских граждан. Она пообещала, что РФ не бросит их на территории самопровозглашенных республик.

"Сделаем все необходимое, чтобы защитить. Естественно, наш ответ будет соразмерен масштабам агрессии, возникшей военно-политической обстановки", – подтвердила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации указала, что в случае нападения на ДНР и ЛНР Россия готова применить меры военного характера.

В то же время Матвиенко отметила, что власти РФ и граждане страны не хотят доводить ситуацию до военного столкновения.

"Для старшего поколения, выросшего в советское время, для меня лично, сама мысль о войне с украинским народом просто кощунственна. Для руководства страны, поверьте, тоже", – сказала политик.

Спикер Совфеда обратила внимание, что у Запада нет объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях. В частности, у США и НАТО отсутствует доказательная база по данной теме.

"Одни только сплошные измышления", – подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что Владимир Путин уже высказал позицию, согласно которой Москва сделает все для избежания войны с Украиной.

"Я верю, что любую проблему можно урегулировать мирно, дипломатическими средствами, политическим путем", – подытожила Матвиенко.

Ранее депутаты Государственной думы поддержали большинством голосов обращение к Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.

Проект обращения Госдумы к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" был внесен на рассмотрение палаты 19 января. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ. По мнению парламентариев, признание республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу международного признания этих стран.