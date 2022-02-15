Путин назвал происходящее в Донбассе геноцидом

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Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем охарактеризовл происходящее в Донбассе.

"По нашим оценкам, то, что происходит в Донбассе сегодня, это и есть геноцид", – цитирует президента ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал подготовить законопроекты об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Донбасс не получит ни особого статуса, ни сопряженного с ним права вето. При этом дипломат отметил, что Киев готов работать над реализацией Минских соглашений, прежде всего над вопросами безопасности.

