Кулеба заявил, что Донбасс не получит особого статуса и права вето

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Донбасс не получит ни особого статуса, ни права вето. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, ни один регион страны не получит права вето на решения, которые касаются всего государства.
"Это написано в камне! Таким образом, не будет никакого особого статуса, как это себе представляет Россия, не будет права вето", – цитирует Кулебу издание Rzeczpospolita.
Он также рассказал, что Киев готов работать над реализацией Минских соглашений, которые начинаются с вопросов безопасности. Это означает, отметил Кулеба, что каждый должен сначала сосредоточить внимание на безопасности.
Ранее сообщалось, что все фракции Госдумы выступили за поддержку самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что на прошлой неделе депутаты от его партии представили проект обращения к главе государства с просьбой признать независимость донбасских республик, провести переговоры по созданию правовой основы межгосударственных отношений с ними, а также оказать им помощь.
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