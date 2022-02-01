Зеленский охарактеризовал Минские соглашения по Донбассу

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал Минские соглашения по Донбассу единственным рабочим форматом переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы ответственно относимся к тем или иным договоренностям, я понимаю, что такое минские соглашения, и понимаем, что они рождены нормандским форматом, который, к сожалению, или не к сожалению, который работает", – заявил политик.
Зеленский подчеркнул, что Украина несет ответственность за выполнение норм, прописанных в документах и законах.
Президент Украины подчеркнул, что не считает Минские соглашения идеальным решением, однако выделяет их важность как площадки для переговоров, которая, при этом, способствует деэскалации ситуации.
Ранее секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал Минские соглашения невыполнимыми. По его мнению, договоренности могут негативно сказаться на будущем Украины.
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