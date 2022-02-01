Генерал ВСУ назвал "мечтающие" войти в состав РФ области Украины

01 февраля, 19:05
Фото: depositphotos/mariakarabella
Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский назвал регионы Украины, которые, по его мнению, хотели бы присоединиться к России. Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".
По словам военнослужащего, речь идет о тех, кто "мечтает о какой-то Новороссии" и мог бы войти в состав Южного федерального округа РФ.
"И это как раз левобережная часть. Условное направление – Харьков, Днепр, Херсон и аж до Одессы", – уточнил Забродский.
Во вторник, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны. В частности, численность армии увеличат на 100 тысяч человек.
Также документ предусматривает создание 20 дополнительных бригад ВСУ, переход армии на профессиональную основу и увеличение срока службы контрактников.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: