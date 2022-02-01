Генерал ВСУ назвал "мечтающие" войти в состав РФ области Украины

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Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский назвал регионы Украины, которые, по его мнению, хотели бы присоединиться к России. Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам военнослужащего, речь идет о тех, кто "мечтает о какой-то Новороссии" и мог бы войти в состав Южного федерального округа РФ.

"И это как раз левобережная часть. Условное направление – Харьков, Днепр, Херсон и аж до Одессы", – уточнил Забродский.

Во вторник, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны. В частности, численность армии увеличат на 100 тысяч человек.

Также документ предусматривает создание 20 дополнительных бригад ВСУ, переход армии на профессиональную основу и увеличение срока службы контрактников.

