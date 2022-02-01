01:46
Фото: depositphotos/63ru78
Великобритания выделит Украине 88 млн фунтов на энергонезависимость от России. Об этом со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Бориса Джонсона сообщает РИА Новости.
Также заявляется, что визит Джонсона на Украину станет демонстрацией поддержки Киева. Уточняется, что глава британского кабмина планирует обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским враждебную активность России.
"Переговоры с президентом Зеленским коснутся всего спектра стратегической поддержки Украины Великобританией", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Джонсон посетит Киев 1 февраля. В составе британской делегации на Украину должна была отправиться и глава МИД Великобритании Лиз Трасс, однако в преддверии поездки она сообщила, что заразилась коронавирусом, поэтому продолжит работать из дома.
До этого газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз и Великобритания занимаются подготовкой санкций, которые, возможно будет задействовать против новых газовых проектов России. Уточнялось, что целью разрабатываемых мер является жесткое ограничение финансовых и технологических вливаний, имеющих связь с российскими инициативами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: