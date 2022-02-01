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Великобритания выделит Украине 88 млн фунтов на энергонезависимость от России. Об этом со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Бориса Джонсона сообщает РИА Новости.

Также заявляется, что визит Джонсона на Украину станет демонстрацией поддержки Киева. Уточняется, что глава британского кабмина планирует обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским враждебную активность России.

"Переговоры с президентом Зеленским коснутся всего спектра стратегической поддержки Украины Великобританией", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Джонсон посетит Киев 1 февраля. В составе британской делегации на Украину должна была отправиться и глава МИД Великобритании Лиз Трасс, однако в преддверии поездки она сообщила, что заразилась коронавирусом, поэтому продолжит работать из дома.

До этого газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз и Великобритания занимаются подготовкой санкций, которые, возможно будет задействовать против новых газовых проектов России. Уточнялось, что целью разрабатываемых мер является жесткое ограничение финансовых и технологических вливаний, имеющих связь с российскими инициативами.