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Политика

07:28

Украина начнет покупать газ у России после открытия "Северного потока – 2" – политолог

политика экономика

Фото: depositphotos/63ru78

Украине придется начать закупать газ из России после открытия трубопровода "Северный поток – 2". Такое мнение высказал политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne.

Специалист указал, что в данный момент Украина испытывает катастрофический дефицит голубого топлива. При этом в следующий отопительный сезон Киев рискует остаться без поставщиков газа, поэтому власти страны должны будут пойти на "величайшее предательство".

"Когда заработает "Северный поток – 2", а он заработает в этом году, то у нас и в транзитной трубе не будет газа. Единственный выход для нашей власти – переходить на прямые договоры с "Газпромом", – считает Корнейчук.

Политолог выразил мнение, что власти Украины создали нынешний энергетический кризис искусственно, чтобы оправдать закупку газа из России. Для этого руководство страны подняло тарифы и "поставило бизнес на колени".

"Украинцы скажут: да хоть с кем угодно вы договаривайтесь – только снизьте нам тарифы на газ. Это банальная политтехнология", – сказал Корнейчук.

Ранее киевский политолог Кирилл Молчанов заявил, что для Украины выгоден скорейший запуск газопровода "Северный поток – 2". По его словам, реализация проекта вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ.

В конце декабря 2021 года вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что в Москве уверены в том, что по трубопроводу "Северный поток – 2" пойдет газ в Европу. Он отмечал, что Киеву не удастся сорвать реализацию проекта, который построен в соответствии со всеми требованиями законодательства.

Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом

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