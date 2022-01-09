В Киеве заявили о выгоде для Украины от быстрого запуска "Северного потока – 2"

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Киевский политолог Кирилл Молчанов заявил, что для Украины выгоден скорейший запуск газопровода "Северный поток – 2", поскольку он вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ.

"Как только он заработает, цена на газ на биржах сразу упадет, потому что газа будет больше продаваться. <...> тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам, по тысяче–полторы долларов, а по какой-то более подъемной цене. Тем самым мы сможем снизить тариф для промышленности, для бизнеса", – сказал эксперт в эфире телеканала "Наш".

Молчанов добавил, что несмотря на риторику европейских властей в адрес российского газопровода, в Германии и Франции "спят и видят", чтобы "Северный поток – 2" был введен как можно скорее.

Политолог также назвал политической шизофренией требования Киева продлить договор на транзит российского газа.

"Утром говорим, что Россия на нас нападет и это страна-агрессор, а вечером требуем, чтобы страна-агрессор через нас газ поставляла в Европу и платила нам деньги за это. Да, такой паноптикум, биполярочка классическая", – заключил он.

В конце декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в Москве уверены в том, что по трубопроводу "Северный поток – 2" пойдет газ в Европу, и Киеву не удастся сорвать реализацию проекта, который построен в соответствии со всеми требованиями законодательства.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что через два месяца Европа рискует остаться без газа из-за морозов и низких запасов этого топлива в хранилищах. По мнению авторов публикации, топливный кризис возник из-за перехода к возобновляемым источникам энергии и снижения собственной добычи природного газа.

Вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо, слова которого приводит агентство, заявил, что единственным выходом из сложившейся ситуации являются дополнительные поставки газа из России по "Северному потоку – 2" или уже действующим маршрутам.