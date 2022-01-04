Пушков предупредил о последствиях воровства российского газа Украиной

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева о том, что Украина будет вынуждена воровать российский газ из транзитной трубы, если не сможет обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов.

"Интересный прогноз: Украине придется воровать российский газ, предсказал <...> Коболев, а это приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита", – написал политик в своем телеграм-канале.

Ранее экс-глава "Нафтогаза" заявлял, что события могут развернуться таким образом, что потребление газа на Украине может достичь показателей февраля 2020 года. В таком случае, указывал Коболев, компания не сможет покрыть существующий спрос из-за дефицита импортных мощностей из ЕС.

В конце декабря "Нафтогаз" направил в Европейскую комиссию жалобу в отношении "Газпрома". В Киеве считают, что российская компания якобы злоупотребляет доминирующим положением на газовом рынке Европы, а также должна допустить в свою газотранспортную систему частные компании из РФ и стран Центральной Азии с целью экспорта. В ЕК подтвердили получение соответствующей жалобы от "Нафтогаза".