Пушков предупредил о последствиях воровства российского газа Украиной

Фото: depositphotos/63ru78
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева о том, что Украина будет вынуждена воровать российский газ из транзитной трубы, если не сможет обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов.
"Интересный прогноз: Украине придется воровать российский газ, предсказал <...> Коболев, а это приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита", – написал политик в своем телеграм-канале.
Ранее экс-глава "Нафтогаза" заявлял, что события могут развернуться таким образом, что потребление газа на Украине может достичь показателей февраля 2020 года. В таком случае, указывал Коболев, компания не сможет покрыть существующий спрос из-за дефицита импортных мощностей из ЕС.
В конце декабря "Нафтогаз" направил в Европейскую комиссию жалобу в отношении "Газпрома". В Киеве считают, что российская компания якобы злоупотребляет доминирующим положением на газовом рынке Европы, а также должна допустить в свою газотранспортную систему частные компании из РФ и стран Центральной Азии с целью экспорта. В ЕК подтвердили получение соответствующей жалобы от "Нафтогаза".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: