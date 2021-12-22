Украинский "Нафтогаз" подал в Еврокомиссию жалобу на "Газпром"

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Компания "Нафтогаз" подала в Еврокомиссию жалобу на злоупотребление российским "Газпромом". Об этом сообщает ТАСС.

Компания потребовала от гендиректора по конкуренции принять немедленные меры для нормализации ситуации. "Нафтогаз" также попросил обязать "Газпром" выставить на торги значительные объемы природного газа, чтобы приобрести их на границах Украины и России.

Ранее сообщалось, что "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе.

"Оператор ГТС Украины" предложил мощности в объеме до 9,8 миллиона кубометров в сутки через "Суджу" и до 5,2 миллиона кубометров в сутки – через "Сохрановку". При этом торги прошли на основе долгосрочного контракта на 40 миллиардов кубометров в год.

