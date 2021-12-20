"Газпром" не стал бронировать мощности по транзиту газа через Украину в январе

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"Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе, следует из данных аукциона на площадке GSA Platform.

"Оператор ГТС Украины" предложил мощности в объеме до 9,8 миллиона кубометров в сутки через "Суджу" и до 5,2 миллиона кубометров в сутки через "Сохрановку". При этом торги прошли на основе долгосрочного контракта на 40 миллиардов кубометров в год.

В итоге "Газпром" забронировал лишь 21,6% мощностей через Польшу по трубопроводу Ямал – Европа. В ходе торгов были предложены объемы 89,1 миллиона кубометров в сутки, востребованными оказались лишь 19,28 миллиона кубометров.

Ранее сообщалось, что в ходе аукциона 17 декабря "Газпром" не стал бронировать мощности в объеме 89,1 миллиона кубометров газопровода Ямал – Европа для транзита через Польшу.

