Боррель сообщил, что Россия выполняет обязательства по поставкам газа в Европу

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Россия выполняет обязательства по поставкам газа в Европу, подтвердил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Борреля, власти РФ используют энергию для политического давления на другие страны. В частности, подобную схему Россия якобы задействовала в отношении Молдавии.

Боррель допустил, что подобная политика РФ объясняет желание быстрее запустить газопровод "Северный поток – 2".

Глава европейской дипломатии также обратил внимание, что кризисы вокруг Киева и Минска происходят на фоне роста цен на газ в Евросоюзе. Он подчеркнул, что ЕС закрывает 40% своих потребностей в газе за счет российских газопроводов, проходящих через территорию Украины, Белоруссии, а также Балтийское море.

"Любые разговоры о России, Украине, Белоруссии имеют энергетическое измерение", – подытожил политик.

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов назвал ситуацию с приостановкой сертификации газопровода "Северный поток – 2" полностью политизированной.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что политика не оказывает влияния на решение регулятора ФРГ по вопросу сертификации "Северного потока – 2". Он подчеркнул, что газопровод является коммерческим проектом.

В начале октября первую нитку трубопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.

Позднее стало известно, что ввод в эксплуатацию газопровода может быть перенесен на март следующего года из-за приостановки германским регулятором процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG.