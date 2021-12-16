Чижов назвал политизированной ситуацию вокруг сертификации "Северного потока – 2"

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Ситуация с приостановкой сертификации газопровода "Северный поток – 2" полностью политизирована, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Там, кроме политики, ничего больше нет. Другое дело, что тут смесь внешней политики, я бы сказал общезападной и внутригерманской, связанной со сменой правительства в этой стране", – сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.

По мнению президента Сербии Александра Вучича, в Европе не запускают газопровод из-за влияния США. Он выразил уверенность, что для России это является проблемой, о которой не станут говорить.

