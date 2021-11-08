Топ-менеджер "Газпрома" заявил, что "Северный поток – 2" готов к запуску

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Строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника департамента компании "Газпром" Алексея Финикова.

"Газопровод "Северный поток – 2" завершен и готов к запуску", – сказал он в рамках закрытой телефонной конференции с инвесторами.

13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG для сертификации компании как независимого оператора трубопровода.

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.