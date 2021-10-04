Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом

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Первая нитка газопровода "Северный поток – 2" стала заполняться газом, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG.

"Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на второй нитке газопровода продолжаются пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

"4 октября Датское энергетическое агентство согласилось с тем, что трубопровод может быть введен в эксплуатацию, поскольку Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, в том числе условия, касающиеся сертификации", – отмечается в сообщении.

13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG для сертификации компании как независимого оператора трубопровода. Ведомство планирует вынести решение не позднее 8 января 2022 года.

При этом заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не намерена использовать "Северный поток – 2" как геополитический инструмент.

