Сенатор в США спровоцировал кадровый кризис из-за "Северного потока – 2" – СМИ

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Американский сенатор-республиканец Тед Круз спровоцировал своеобразный кадровый кризис, препятствуя утверждению 59 послов.

Политик делает этого для того, чтобы подтолкнуть администрацию Соединенных Штатов к более решительным действиям против "Северного потока – 2", сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что в одиночку заблокировать назначения по дипломатической линии у Круза не получается, однако теперь в сенате отсутствует единодушное согласие, поэтому на обсуждение кандидатур приходится тратить больше времени.

"Отчаянная борьба, которую развернул сенатор Тед Круз <...> по поводу российского газопровода, создала ситуацию, которую чиновники Байдена называют кадровым кризисом", – говорится в публикации.

Издание также приводит слова главы международного комитета сената Боба Менендеза, который назвал действия Круза беспрецедентными и заявил, что за 30 лет своей политической карьеры не сталкивался ни с чем подобным.

В конце августа президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ, позволяющий американским властям вводить санкции против российских энергетических проектов, в частности "Северного потока – 2". В письме к конгрессу он отметил, что деятельность правительства России создает угрозу национальной безопасности США.

Принимать решения о введении санкций будет министр финансов Штатов при условии проведения консультаций с Госсекретарем.