Байден издал указ, позволяющий вводить санкции из-за "Северного потока – 2"

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Президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий американским властям вводить санкции против российских энергетических проектов, в частности "Северного потока – 2". Об этом говорится в письме президента к председателям палат конгресса США, опубликованном на сайте Белого дома.
"Я издал указ о принятии дополнительных мер в отношении определенных российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей, в связи с чрезвычайным положением в стране, объявленным в указе 14024 от 15 апреля 2021 года в связи с исключительной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, создаваемой определенной пагубной внешней деятельностью правительства Российской Федерации", – говорится в тексте письма.
Уточняется, что принимать решения о введении санкций будет министр финансов при условии проведения консультаций с Госсекретарем США.
Ранее Великобритания включила семерых россиян в санкционный список по химическому оружию. В него попали Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. Все они, по данным британской стороны, являются сотрудниками ФСБ России.
Как отмечается в соответствующем оповещении британского МИД, эти лица якобы прямо или косвенно участвовали в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального в августе прошлого года. В качестве доказательств Лондон приводит записи телефонных звонков и данные по перемещению россиян.
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