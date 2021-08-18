Цены на газ в Европе рухнули из-за неверных данных о "Северном потоке – 2"

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa

Цена газа в Европе рухнула примерно на 10% на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из "Северного потока – 2", сообщает "Интерфакс".

Ранее в данных немецкого газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает сухопутный отвод от "Северного потока – 2", появилась информация о получении физических объемов газа в точке выхода из морской магистрали – Libmin II. Представитель Gascade позже заявил, что это ошибочная информация.

Одновременно с появлением этих данных Gascade цена газа на европейском рынке заметно снизилась. Ближайший к спотовым котировкам срочный контракт – сентябрьский фьючерс на ICE Futures обрушился с 570 до 515 долларов за тысячу кубометров. Позднее цена восстановилась до примерно 550 долларов. Свежие данные Gascade снова показывают отсутствие прокачки.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд объявила, что Вашингтон и Берлин достигли соглашения по вопросам проекта "Северный поток – 2".

Германия, в частности, обязалась добиваться новых санкций против РФ, если та будет "использовать энергоресурсы в качестве оружия", агрессивно действовать против Украины. Также в ФРГ согласились способствовать продлению российско-украинского контракта о транзите энергоносителей, который истекает в 2024 году.

В конце июля стало известно, что строительство "Северного потока – 2" практически полностью завершено. Его готовность составляет 99%. Укладка первой нитки газопровода была завершена еще 4 июня.

Предполагается, что мощность "Северного потока – 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. С его помощью топливо будет доставляться от побережья России через Балтийское море до Германии.