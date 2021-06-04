Прокладка труб первой нитки "Северного потока – 2" завершена

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Успешно завершена прокладка труб первой нитки "Северного потока – 2". На данный момент продолжается работа по второй нитке, сообщил Владимир Путин.

Он также отметил, что специалисты закончили линейную работу, включая морской участок.

"Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Работа по второй нитке продолжается", – заявил президент в рамках выступления на ПМЭФ.

Глава государства добавил, что на этой неделе обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции Славянская, являющейся отправной точкой нового газопровода.

Газпром полностью готов к заполнению газом "Северного потока – 2", заключил Владимир Путин.

На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ.

Также в Минэнерго США ставили под сомнение экологичность российского газа, заявляя, что "Северный поток – 2" является опасным, поскольку по нему транспортируется "самая грязная форма природного газа" на Земле.

Против строительства выступили и немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe. Они отметили, что необходимо провести проверку на соответствие проекта климатическим целям.