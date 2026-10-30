Средства ПВО за ночь уничтожили 1 043 украинских беспилотника над Россией

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Силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 1 043 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Вражеские аппараты ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями. Кроме того, дроны сбили над Московским регионом и Татарстаном.

В период с 20:30 29 октября до 07:30 30-го числа в сторону столичного региона направлялись 862 БПЛА. Большинство из них уничтожили на дальних подступах. На подлете к Москве сбили 170 беспилотников, рассказал ранее Сергей Собянин.

В целях безопасности движение транспорта из Ярославля в сторону столицы приостанавливали. Проезд закрывали от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.