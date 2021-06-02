Немецкие экологи попросили отозвать разрешение по "Северному потоку – 2"

14:35
Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa
Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) подали заявку в немецкий регулятор BSH с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока – 2" или хотя бы приостановить прокладку газопровода на некоторое время, чтобы провести проверку на соответствие проекта климатическим целям. Об этом сообщает РИА Новости.
"Хотя трубопровод является крупнейшим проектом в сфере ископаемого топлива в Европе, влияние на климатические цели не проверялось в предыдущем процессе утверждения", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что США не станут вводить санкции против Nord Stream 2 AG. При этом ограничения в отношении российских судов-трубоукладчиков останутся в действии.
Позже госсекретарь страны Энтони Блинкен пояснил, что приостановление санкций против оператора "Северного потока – 2", его главы Маттиаса Варнига и работников отвечает интересам Соединенных Штатов.
Решение США по "Северному потоку – 2" высмеяли читатели болгарского издания "Дневник". Один из комментаторов шутливо предположил, что теперь Соединенные Штаты вернут России Аляску.
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