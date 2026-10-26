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26 октября, 10:49

Шоу-бизнес
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Анна Седокова заявила, что ее сердце свободно

Анна Седокова раскрыла, есть ли у нее возлюбленный

Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева

Певица Анна Седокова рассказала, что в настоящее время не состоит в отношениях. Об этом она сообщила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), передает "Газета.ру".

Артистка предложила подписчикам задать интересующие их вопросы. Один из поклонников поинтересовался, свободно ли сердце исполнительницы. Седокова ответила утвердительно.

"Абсолютно", – заявила знаменитость.

Ранее экстрасенс Влад Череватый признался, что совершил магический обряд на привлечение внимания Седоковой. Он объяснил, что давно хотел познакомиться с ней, но, понимая, что ее добиваются многие, решил изменить ситуацию с помощью колдовства.

Спустя время он заявил, что из-за приворота исполнительница влюбилась в него. Артисты начали общаться во время съемок шоу "Мастер игры". Там Седокова призналась, что сначала верила в "светлую сторону" экстрасенса, а потом сильно расстроилась, когда узнала, что он был "темным игроком".

В ответ на это Череватый с улыбкой рассказал, что Седокова до сих пор влюблена в него и находится под приворотом.

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