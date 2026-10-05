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05 октября, 16:24

Шоу-бизнес

Экстрасенс Череватый заявил, что певица Седокова влюбилась в него после приворота

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/vlad__cherevatyi

Экстрасенс Влад Череватый в проекте CHEREVATYI TIME заявил, что певица Анна Седокова влюбилась в него после приворота.

Артисты начали общаться во время съемок шоу "Мастер игры". Седокова призналась, что поначалу искренне верила в "светлую" сторону Череватого и защищала его от нападок других участников. Однако позже стало известно, что он был "темным игроком", что сильно расстроило певицу. Она также отметила, что экстрасенс был ее любимчиком на проекте.

Череватый с улыбкой ответил, что Седокова до сих пор влюблена в него и находится под приворотом. Он напомнил, что еще во время съемок говорил о проведенном ритуале, по замыслу которого певица должна была влюбиться и дойти до финала.

"Какая-то ерунда. Я влюблена в каждого нового каждый вторник", – ответила на это Седокова.

Ранее Череватый признался, что совершил магический обряд на привлечение внимания Седоковой. Он объяснил, что давно хотел познакомиться с ней, но, понимая, что ее добиваются многие, решил изменить ситуацию с помощью колдовства.

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