Володин предложил создать экспертный совет по ИИ в рамках БРИКС

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Экспертный совет по искусственному интеллекту с участием специалистов из стран БРИКС предложили создать в рамках парламентского взаимодействия объединения. С такой инициативой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

Новая площадка позволит странам обмениваться лучшими законодательными практиками в сфере искусственного интеллекта, заявил спикер Госдумы РФ в рамках пленарного заседания XII Международного парламентского форума БРИКС.

Ранее Владимир Путин подписал указ о контроле и поддержке развития искусственного интеллекта, который регулирует разработку и применение больших фундаментальных моделей ИИ и вводит категории суверенных и национальных моделей.

Правительство получит полномочия формировать правовое поле через подзаконные акты, а парламент сохранит контроль и вернется к рассмотрению основных положений до конца года.