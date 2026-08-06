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06 августа, 10:32

Технологии

В РФ заявили, что ажиотаж вокруг ИИ негативно влияет на развитие человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта может в перспективе негативно сказаться на развитии человека. Люди считают, что перестать прикладывать усилия из-за ощущения, что ИИ способно решить все задачи. Об этом заявил РИА Новости помощник президента России Андрей Фурсенко.

Он рассказал, что не является большим поклонником искусственного интеллекта, считая, что человеческая жизнь шире, чем любая цифровая модель. По его словам, в настоящее время много хайпа вокруг ИИ. Фурсенко добавил, что нередко технологии, которые имеют хоть какое-то отношение к жизни людей, желают назвать искусственным интеллектом.

Ранее Владимир Путин подписал закон, регулирующий разработку и применение ИИ в России. Документ включает в себя два ключевых понятия: суверенная и национальная большие фундаментальные модели.

Суверенной называется модель, разработанная российским юрлицом, полностью им контролируемая на всех этапах жизненного цикла и размещенная в российских центрах обработки данных. Национальная модель также создается российским юрлицом, но может использовать зарубежные компоненты.

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