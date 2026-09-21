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21 сентября, 18:32

Экономика

Силуанов заявил, что каждый финансист должен иметь "нычку"

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Каждый финансист должен иметь "нычку". Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на пленарной сессии в рамках МФФ-2026, аргументировав мнение тем, что это одно из правил финансовой работы.

"Но когда вы говорите про ФНБ, эта наша "нычка" только исходя из того, что цены на нефть могут туда-сюда ходить. А обязательства надо финансировать", – добавил министр.

Также он отметил, что с 2019 года из ФНБ потратили 15 триллионов рублей, из них – 4 триллиона пошли на инвестиции. Меру Силуанов объяснил тем, что деньги в экономике должны работать и давать дополнительный поток в виде налоговых исчислений.

"Сейчас накапливаем. Воспользоваться возможностью подкопить ресурсы ФНБ будем использовать", – подчеркнул он важность наличия запаса ресурсов.

Ранее Силуанов заявил, что Минфин сделал все для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). По его словам, в ведомстве "сделали бюджет уже с дефицитом, который не представляет каких-то рисков". Также он отметил важность поддержания инфляционных ожиданий и ставок на одном уровне – без снижений.

Для этого министерство совместно с регулятором постоянно анализирует баланс бюджетного дефицита на трехлетнюю перспективу, однако, по прогнозам, государственный бюджет на 2027–2029 годы будет непростым.

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